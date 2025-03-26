Возле жилого комплекса «Ольгино парк», расположенного в подмосковном Железнодорожном, произошла стрельба. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, несколько человек поджидали с утра мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный открыл огонь. Затем из машины вылез охранник потенциальной жертвы — он начал стрельбу в ответ.

Как отмечается, стрелку удалось сбежать и скрыться на автомобиле. В настоящее время полиция ведет его поиски.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Новой Москве мужчина пробрался в английский детский сад Bilingual Kids Academy, находящийся на улице Липовый парк в Коммунарке, и открыл хаотичную стрельбу. Она велась из травматического пистолета. Ранение получил мужчина, дети не пострадали.

Появилось видео с места перестрелки на западе Москвы

После инцидента злоумышленник покинул территорию дошкольного учреждения и расположился на одной из скамеек. Именно там его и задержали. Впоследствии стало известно, что стрелявшим оказался отец одного из воспитанников детского сада. В тот день он встречался в учреждении с матерью своего ребенка, с которой в настоящее время находится в процессе расторжения брака.