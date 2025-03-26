ТАСС: обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин хочет уйти на СВО
Начальник Главного управления связи армии России генерал Вадим Шамарин, признавший вину по делу о взятке, заявил, что готов уйти на СВО
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Об этом сообщили защитники обвиняемого, передаёт ТАСС.
По данным агентства, просьба обвиняемого рассматривается в Минобороны России.
В июне Министерство обороны России подало иск о взыскании 38,7 млн рублей с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» из дела Шамарина.
В ноябре Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 млн рублей.