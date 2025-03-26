Женские крики на стройплощадке заинтересовали полицию Владивостока

Полиция Владивостока ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявила публикацию в telegram-каналах о том, что из сторожевого домика на стройплощадке в районе дома № 53 по улице Луговая продолжительное время доносились женские крики, сообщает ИА DEITA.RU. Предполагаемое время событий – ночь с 22 на 23 марта (дата с камеры видеонаблюдения, куда попал инцидент).

Заявлений в правоохранительные органы от потерпевшей или очевидцев не поступало, но полиция уточнит обстоятельства инцидента. Сейчас проводится комплекс мероприятий по выявлению личностей участников потенциально криминального происшествия.

Отметим, что стройка в районе Луговой, 53 сейчас остановлена, так как строительство жилого комплекса началось на участке, где расположен объект, находящийся в собственности третьих лиц. В связи с выявленным нарушением договор аренды земельного участка был признан недействительным. Сейчас прокуратура добивается признания недействительным разрешения на строительство – в ходе прокурорского надзора выяснилось, что администрация Владивостока, расторгнув договор аренды, разрешение не аннулировала.

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Против строительства жилого комплекса выступали местные жители. Жители улицы Луговой обращали внимание должностных лиц на недопустимость уплотнительной застройки в микрорайоне, так как это перегрузит транспортную, коммунальную, социальную инфраструктуру, потребует переноса инженерных коммуникаций и уничтожения редких растений на арендованном участке. Протестующие активисты также подозревали застройщика в махинациях со строительной экспертизой.