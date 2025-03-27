Стало известно, как пропала модель Ковальчук перед вечеринкой в Дубае

Недавнее происшествие с украинской моделью Марией Ковальчук в Дубае потрясло общественность. По свидетельствам очевидцев, незадолго до трагедии девушку видели возле строительной площадки в состоянии сильного эмоционального потрясения: она плакала, кричала и выглядела крайне подавленной, сообщает URA.RU.

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Эти наблюдения стали основанием для основной версии следствия — возможной попытки суицида. Личность пострадавшей удалось установить лишь по татуировкам, поскольку телесные повреждения оказались слишком серьезными. Родственники Марии срочно вылетели в ОАЭ, чтобы разобраться в ситуации.

Однако подруга Ковальчук категорически отвергает версию о самоубийстве, утверждая, что подобное поведение было бы совершенно нехарактерным для Марии. По ее словам, девушка могла пойти на крайние меры только в случае реальной угрозы для жизни. Это заставляет задуматься о другой возможной версии: Мария могла скрываться на стройке, пытаясь спастись от преследователей. Есть предположения, что ее могли удерживать против воли в течение нескольких дней.

Особое внимание привлекает роль подруги Марии — Ангелины Дорошенковой. Именно она первой забила тревогу, когда Ковальчук перестала выходить на связь. Однако после того, как девушку нашли в тяжелом состоянии, Ангелина неожиданно удалила все свои посты о поисках. Некоторые эксперты предполагают, что Дорошенкова могла быть причастна к вовлечению Марии в эскорт-услуги, а значит — и к возможному преступлению.

Друзья модели отмечают, что перед поездкой в Дубай Мария сильно изменилась внешне и вела себя иначе. Бывшая одноклассница вспоминает ее как добрую, отзывчивую девушку, увлекавшуюся танцами и спортом. Однако после переезда в Дубай для работы ню-моделью ее жизнь, судя по всему, резко изменилась.

Сейчас следствие сталкивается с множеством неясностей. Близкие Марии подозревают, что власти Дубая пытаются представить дело как несчастный случай или суицид, хотя факты указывают на возможное преступление. Остается надеяться, что правда вскоре будет раскрыта, а виновные — наказаны.