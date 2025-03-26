Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена на 58,7 млн рублей

Московского бизнесмена телефонные мошенники обманули на более 58,7 млн рублей, использовав в качестве предлога аннулирование кредита. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

По его словам, в понедельник в полицию обратился столичный предприниматель, который проинформировал правоохранителей, что неизвестные звонили ему в течение полутора месяцев, представлялись сотрудниками Центрального банка и "Госуслуг".

"Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что в итоге мужчина с 14 февраля по 20 марта передал аферистам через курьера все имеющиеся денежные средства, даже не подозревая, что отдает их злоумышленникам. Представитель правоохранительных органов добавил, что по этому факту было заведено уголовное дело о мошенничестве. До этого в Москве 16-летняя школьница отдала аферистам деньги из семейного сейфа.

Неизвестные попросили девушку продиктовать код, который ей пришел от "Госуслуг". Позже аферисты пригрозили школьнице, что ее отец может попасть за решетку, так как знают про него "все". Якобы сотрудничая с правоохранителями, девушка достала из семейного сейфа 10 млн рублей, $165 тыс. (более 16 млн рублей) и €115 тыс. (более 11 млн рублей). Ущерб составил более 38 млн рублей.