В Вологодчине спасли рыбака, который приплыл на льдине из Ленобласти

Рыбака, которого унесло на отколовшейся льдине из Ленинградской области, спустя сутки спасли в Вологодчине. Об этом со ссылкой на МЧС Вологодской области сообщает телеканал 78.ru.

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Мужчина 24 марта рыбачил с двумя приятелями на Онежском озере возле деревни Щелейки Подпорожского района Ленинградской области, однако в какой-то момент льдина откололась, и всех троих унесло от берега. Рыбаков несло на юго-восток.

По словам мужчины, сотрудники МЧС оперативно обнаружили их и спасли его приятелей, однако он сам написал расписку об отказе от помощи и остался на льдине, продолжая заниматься своим хобби. Он разложил палатку, включил GPS-приемник и поплыл дальше.

Утром 25 марта рыбак все же решил завершить свое путешествие на льдине и связался со спасателями. В этот момент он находился в Вологодской области, сотрудники экстренных служб эвакуировали его вместе со снегоходом в Вытегорском районе.