Полицейские нашли пропавшую в Новой Москве 15-летнюю школьницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее появилась информация о пропаже 15-летней школьницы. В полицию обратилась ее мать, которая, вернувшись домой, обнаружила на столе телефон дочери, но ее самой там не было. Также пропали драгоценности: шесть золотых и одна серебряная цепочка, золотой крестик, кольцо и часы, комплект из ожерелья, браслета и сережек с жемчугом.

«Полицейские незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий. Совместно с волонтерами они изучили все возможные маршруты движения подростка. В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России Москве в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — написала Волк.

На допросе выяснилось, что школьница стала жертвой мошенников, которые связались с ней и убедили передать им все драгоценности под предлогом декларации. Именно злоумышленники и привезли девочку на квартиру, где после получения желаемого заперли ее и ушли. В настоящее время продолжаются поиски организаторов и исполнителей преступления.