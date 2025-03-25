В Белгородской области мужчину осудили на 18 лет за госизмену

Жителя Белгородской области осудили на 18 лет за помощь иностранному государству против безопасности России, а также за изготовление взрывчатого вещества по указанию представителя украинского военизированного объединения, запрещенного в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ст. 223.1, ст. 222.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - рассказали в пресс-службе.

Следствием установлено, что фигурант для помощи иностранному государству против безопасности РФ по указанию представителя украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России, купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Также по указаниям куратора он изготовил и хранил более 1 тыс. единиц заостренных металлических предметов для повреждения транспорта ГУ МЧС и военной техники ВС РФ.

Противоправная деятельность мужчины была своевременно выявлена и пресечена региональным УФСБ.