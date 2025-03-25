Два реактивных самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France столкнулись во время тренировочного полета на востоке Франции. Об этом сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню, передает ТАСС.

Отмечается, что тренировочный полет проходил в коммуне Сен-Дизье.

«Только что произошла авария с участием двух Alpha Jet пилотажной группы Patrouille de France, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведется координация между МВД и вооруженными силами», — сказал Лекорню.

Согласно видеозаписи два самолета столкнулись во время выполнения группового виража. На кадрах видно, что оба пилота успели вовремя катапультироваться. Известно, что один из поврежденных самолетов упал на силос компании Calin, там начался пожар.