Возглавлявшая отдел в ФАС чиновница найдена мертвой в Подмосковье

Экс-сотрудница Федеральной антимонопольной службы найдена мертвой во вторник днем в подмосковном Красногорске. Предположительно речь идет о самоубийстве.

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Как стало известно «МК», труп 30-летней женщины был найден возле жилого дома около 12.45. До этого ее видели на общем балконе, на 14-м этаже. Дама была в верхней одежде, характер травм позволил предположить, что она покончила с собой.

Погибшая, 30-летняя Алина П., до последнего времени работала в Федеральной антимонопольной службе, занимала пост начальника отдела антимонопольного контроля в промышленности. Это подразделение занимается анализом состояния конкуренции на товарных рынках в подведомственных секторах промышленности, организовывает проверки хозяйствующих субъектов для выявления нарушений антимонопольного законодательства.