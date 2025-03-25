Бывшего главу Серпухова задержали за получение взяток в особо крупном размере

Бывший глава городского округа Серпухов задержан за получение взяток в крупном и особо крупном размерах, ему предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

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"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с января по декабрь прошлого года, занимая должность главы Серпухова, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателей в сумме 500 тыс. рублей и 9,389 млн рублей за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.