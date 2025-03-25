Бывшего главу Серпухова задержали за получение взяток в особо крупном размере
Бывший глава городского округа Серпухов задержан за получение взяток в крупном и особо крупном размерах, ему предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении.
Установлено, что в период с января по декабрь прошлого года, занимая должность главы Серпухова, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателей в сумме 500 тыс. рублей и 9,389 млн рублей за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.