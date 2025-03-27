Шульман* пропала из базы розыска МВД России

Карточка политолога Екатерины Шульман (*признана в РФ иноагентом), ранее объявленной в розыск, пропала из базы розыска МВД России.
"Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют", - говорится в базе розыска МВД России при вводе соответствующего запроса.
Информация о том, что Шульман объявлена в розыск по уголовной статье, появилась 25 марта.
Минюст РФ 15 апреля 2022 года внес ее в реестр иностранных агентов. Она неоднократно получала штрафы за нарушение правил деятельности иноагента. Кроме того, на нее был составлен протокол по ст. 20.33. КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации).
Политолога Екатерину Шульман* объявили в розыск
Шульман является сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, признанного нежелательной организацией на территории РФ.