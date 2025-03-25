Россиянин решил отсудить у США 95 тысяч долларов из-за проблем с визой

Житель Санкт-Петербурга хочет отсудить у США 95 тысяч долларов из-за слишком долгого оформления визы, которое стало причиной банкротства его компании. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как рассказала Лебедева, в 2016 году истец попытался открыть транспортную компанию в США, после чего начал процесс получения рабочей визы. На счет созданной компании он перевел 95 тысяч долларов, но потом мужчина столкнулся с проблемами — в 2019 году посольство США перестало отвечать на попытки мужчины продлить визу, а в конце года ему вернули паспорт без визы. Только в ноябре 2020 года документ был готов, но за это время компания пострадавшего успела обанкротиться.

Причиной банкротства россиянин считает именно проблемы с визой. Понесенный ущерб истец оценивает в 95 тысяч долларов — ровно столько он перевел на счет компании.