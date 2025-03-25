Режим экстраординарной ситуации введен на территории Новокузнецка Кемеровской области из-за большого количество обращений жителей в медучреждения с укусами животных. Об этом сообщили в городской администрации.

Распоряжение, подписанное председателем правительства региона Андреем Пановым, о введении режима экстраординарной ситуации в пяти из шести районов Новокузнецка опубликовано 25 марта. Установленный срок - три месяца.

"В связи с большим количеством заявок на отлов животных, участившимися случаями обращения жителей в медучреждения с укусами животных и для обеспечения безопасности жителей города правительством Кузбасса принято распоряжение "О введении режима экстраординарной ситуации на территории Новокузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса", - прокомментировали в администрации города.

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Мэрия Новокузнецка прокомментировала введение в городе режима экстраординарной ситуации и подтвердила, что пойманные бездомные собаки подпадают под новое правило, предусматривающее в том числе умерщвление.

Во время действия режима экстраординарной ситуации в Новокузнецке отловщики будут помещать пойманных бродячих собак в пункты временного содержания, и если за 10 дней не объявится хозяин, судьба животных будет предрешена.

– Начиная с 11 дня и до истечения месяца после отлова должны быть приняты меры в соответствии с условиями Порядка, – сказали в горадминистрации.

Речь идет о параграфе 2.2.3 нового постановления кузбасского правительства. Оно позволяет убивать бездомных собак.

В мэрии пояснили, что решение связано со взрывным ростом числа жалоб на агрессивных животных. Так, за прошлый год служба отловила 2 327 собак (из них возвращены владельцам лишь 143), а с начала 2025 года – уже 501 собака. Но, несмотря на эти меры, животные стали активнее сбиваться в стаи и бросаться на прохожих. За январь поступило 99 заявок на отлов, за февраль – 158, а за истекший период марта – уже 204.

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Депутаты Госдумы предложили запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами, передает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

Согласно тексту документа, «физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, парламентарии в других поправках предлагают разрешить усыплять животное, если оно причинило вред или создает такую угрозу человеку, имуществу, а также другим животным, добавить к общим требованиям по содержанию питомцев обязательную регистрацию, например, маркирование несмываемыми метками.

Ранее группа депутатов предложила исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом регионы должны получить полномочия по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. При его истечении животное должно быть умерщвлено гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. Сейчас такие меры применяются при выявлении у животного неизлечимой болезни или травмы, приносящей ему страдания.

Еще одной поправкой депутаты предлагают установить, что отлову подлежат все животные без владельцев. Хозяин должен сообщить о пропаже своего питомца в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе будет считаться, что это «умышленное незаконное избавление.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Документ направлен на отзыв в регионы.

Для защиты россиян от бездомных собак существует достаточно эффективных средств, однако чиновники, не желая этим заниматься, продвигают негуманные методы, заявил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев. Так в беседе с НСН он оценил предложение наделить регионы полномочиями самим принимать решения об умерщвлении собак.

Напомним, рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным.

«Предложение одно другого краше. Это разворот в антигуманную сторону, попытка разворота. Чиновники на местах саботируют работу, связанную с решением проблемы бездомных животных», — убежден Горячев, добавив, что надеется на отказ от принятия поправок.

По мнению эксперта, сегодня существует достаточно методов для решения проблемы безнадзорных животных, считает эксперт. Он напомнил, что в числе прочего предполагается контролировать выгул собак детьми и нетрезвыми гражданами, добавив, что не понимает, как это будет проверяться.

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Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России наказания за подкармливание бездомных собак и рассказал о рисках, которые возникают в результате таких действий со стороны людей.

Бродячие собаки существуют за счет кормовой базы, которая создается или искусственным, или естественным путем. Естественная кормовая база – это другие животные, которых собаки убивают в природной среде, а также человек, которого они тоже могут съесть. Искусственная кормовая база бродячих собак – это различные свалки, помойки, места вывоза пищевых отходов, а также все то, чем их в самых разных ситуациях подкармливают считающие себя сердобольными и гуманными люди. Зачастую животных подкармливают возле различных гаражей, строек и некоторых магазинов. Кроме того, часто их подкармливают во время следования по какому-то маршруту, например, на автомобильных трассах, на стоянках и так далее.

Регулярное подкармливание бездомных собак вызывает у них привыкание, подчеркнул специалист.

«Это, помимо прочего, привыкание к зоне обитания, которое ведет к охране этой зоны собаками. Поэтому если собака привыкла получать что-то возле железнодорожной платформы, где часто проходят люди, то она будет их ждать. А потом она начнет охранять это место. И она не пустит чужаков на свою территорию – на ту территорию, где она кормится. При этом на первых порах бродячая собака не будет пускать туда других животных, а затем не пустит даже людей, которые лояльно к ней относятся. Так что подкармливание – это очень плохо, этого делать нельзя. Сегодня вы подкармливаете бродячую собаку, завтра вы переедете в другое место, а животное останется. Где здесь гуманность? Ее здесь нет. Все это приводит лишь к тому, что мы видим на наших улицах стаи бродячих собак, представляющих опасность для людей, а также стимулируем их размножение», - сказал он.

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В Краснодарском крае трое несовершеннолетних подростка оказались в отделении травматологии после нападения стаи собак.

В Краснодарском крае трое несовершеннолетних молодых людей пострадали в результате нападения бродячих собак.

Сообщается, что инцидент произошел 22 марта текущего года в Усть-Лабинске. Предварительно, трое подростков осматривали трассу для проведения мотокросса.

Во время осмотра дороги пострадавшие заметили стаю собак. Несколько из них накинулись на подростков и начали кусать их за различные области тела. Об этом проинформировали в пресс-службе местной прокуратуры.

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В прокуратуру Железнодорожного округа обратились родители 12-летней девочки с просьбой об отстаивании её прав на компенсацию морального вреда, причиненного нападением собаки.

В августе 2024 года девочка гуляла рядом с домом на улице Союзная. На нее напала бродячая собака, в результате чего ребенку потребовалась медицинская помощь и вакцинация. После происшествия у девочки возникли моральные и физические страдания, а также страх перед животными, рассказали в прокуратуре.

Прокуратура подала исковое заявление в суд о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и в пользу несовершеннолетнего ребенка было взыскано 50 тысяч рублей.

Главный ветеринарный врач Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан, кинолог Денис Александров рассказал о действиях на случай встречи со стаей бродячих собак.

«Не нужно провоцировать собак: избегайте контакта с агрессивной или насторожённой стаей животных», — цитирует эксперта «Татар-информ».

Также не рекомендуется убегать в открытые пространства, где негде спрятаться. Побег возможен только в том случае, если на совсем небольшом расстоянии есть укрытие, например подъезд.

По словам Александрова, можно попробовать выставить «щит» между собой и собакой — сумку, рюкзак, зонт.

Как отметил эксперт, важно не паниковать, поскольку чем больше человек боится, тем агрессивнее становятся собаки.

«Ваша безопасность в ваших руках. В экстренной ситуации не нужно стесняться: кричите, зовите на помощь», — добавил Александров.

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