Изувеченная украинская модель Ковальчук: что с ней сделали в ОАЭ, новые детали

Изувеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук могла пытаться покончить с собой, сообщают свидетели. Какие новые детали происшествия известны?

Появились ли новые детали в деле Ковальчук

Некоторые свидетели заявили, что незадолго до инцидента видели Марию Ковальчук недалеко от закрытой стройки, где она якобы «была не в себе, ревела, и у нее была истерика».

«Предположительно, она могла попытаться покончить с собой после того, как уехала с вечеринки с двумя незнакомцами в отель. Однако это не единственная версия местной полиции», — пишет Telegram-канал SHOT.

По данным дубайской полиции, девушка самостоятельно проникла на территорию закрытой строительной площадки, где упала с высоты, получив переломы и ушибы. По одной из версий, там также она могла прятаться от клиентов, от которых сбежала после нескольких дней сексуального рабства.

Сотрудники правоохранительных органов призвали СМИ и общественность воздерживаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь.

В участии украинской модели в вечеринке шейхов усомнились

В МИД Украины также рассказали, что консульство находится в постоянном контакте с родственниками пострадавшей, ее адвокатом и представителями компетентных органов ОАЭ.

Что известно о состоянии Ковальчук

По словам Анны Ковальчук, матери девушки, ее дочь перенесла три тяжелые операции.

«Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства — тоже гостиница. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — рассказала она украинским СМИ.

Также мать модели просит ее друзей не собирать средства на лечение. Знакомая семейства, предпочитающая оставаться неизвестной, рассказала журналистам, что уже сейчас счет за лечение Ковальчук превышает 10 млн рублей, а итоговая сумма может составить $50 тысяч.

По словам представителей консульства Украины в Дубае, состояние 20-летней девушки оценивают как стабильное.

Директор центра реабилитации Сеченовского университета травматолог-ортопед Константин Терновой в разговоре с NEWS.ru отметил, что о дальнейшей судьбе Ковальчук на данный момент говорить сложно.

«Все зависит от характера травм, потому что перелом лодыжки — это тоже в понимании обывателей перелом ноги. В каком месте, какой перелом, мы не знаем и не узнаем. Что у нее с позвоночником, поврежден ли спинной мозг, есть ли у нее повреждение внутренних органов — это тоже неизвестно», — объяснил он.

Напомним, что Ковальчук прилетела в ОАЭ 15 декабря 2024 года. Она пропала 11 марта, в день, когда должна была вылететь в Таиланд. Ее нашли на обочине дороги спустя восемь дней после пропажи. У нее были переломаны ноги, руки и позвоночник. В день исчезновения она отправилась на вечеринку у шейха, откуда поехала в отель с незнакомцами. Некоторые знакомые Ковальчук отвергают связь модели с этой сферой, другие допускают, что она могла заниматься эскортом, но стала жертвой преступления.