Экипаж самолета заметил дрон при заходе на посадку в Шереметьево

Экипаж самолета российской авиакомпании заметил беспилотник при заходе на посадку в московском аэропорту Шереметьево.

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Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 24 марта. Самолет Airbus находился на высоте 762 метра, когда пилоты сообщили об обнаружении беспилотника.

Отмечается, что разрешение на использование воздушного пространство в том районе не выдавалось. В свою очередь, средства ПВО отметку не наблюдали, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Российский беспилотник заснял спортивный самолет Як-52, который украинские военные пытались использовать в целях противовоздушной обороны. Дрон смог запечатлеть даже лица украинских военных, находившихся в небе.

Система ПВО сработала в одном из районов Белгородской области. Местные жители успели заснять момент, как неизвестный предмет падает на землю после того, как его сбили, потом происходит сильный взрыв. Вячеслав Гладков подтвердил, что взрывы над Белгородом, которые были слышны многим жителям, связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Гладков сообщил, что на территории города Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что никто не пострадал.