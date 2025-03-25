В Роскомнадзоре раскрыли число уголовных дел за неисполнение закона иноагентами

Следственные органы России привлекли 62 человека к уголовной ответственности по материалам Роскомнадзора за неисполнение ими требований законодательства об иностранных агентах.

Об этом сообщил заместитель руководителя РКН Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«В 2024 году мы составили более 380 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму 17 млн рублей», — сказал замглавы ведомства.

Субботин добавил, что в настоящее время в России ограничили доступ к 40 ресурсам, каналам и материалам иноагентов, которые распространяли запрещенную информацию.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента 2 апреля рассмотрят инициативу о внедрении контроля за деятельностью лиц, признанных иноагентами. Также документ предполагает некоторые шаги по «защите от вмешательства недружественных стран», отметил парламентарий.