По материалам Роскомнадзора возбудили дела в отношении 62 иноагентов

Газета.Ru

Следственные органы России привлекли 62 человека к уголовной ответственности по материалам Роскомнадзора за неисполнение ими требований законодательства об иностранных агентах.

В Роскомнадзоре раскрыли число уголовных дел за неисполнение закона иноагентами
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Об этом сообщил заместитель руководителя РКН Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«В 2024 году мы составили более 380 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму 17 млн рублей», — сказал замглавы ведомства.

Субботин добавил, что в настоящее время в России ограничили доступ к 40 ресурсам, каналам и материалам иноагентов, которые распространяли запрещенную информацию.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента 2 апреля рассмотрят инициативу о внедрении контроля за деятельностью лиц, признанных иноагентами. Также документ предполагает некоторые шаги по «защите от вмешательства недружественных стран», отметил парламентарий.

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