Глава Шемуршинского округа Чувашии Сергей Галкин напал на участника совещания об открытии сезона охоты. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

Во время обсуждения изменений в законе у главы округа произошел конфликт с одним из участников встречи, и в он итоге полез на собеседника с кулаками, а также кричал, используя нецензурную лексику.

«Мы проводили собрание с охотниками, обсуждали эпидемию африканской чумы и открытие сезона охоты. Я пытался отстоять свою позицию и вступил в перепалку с представителем охотобщества», — сказал чиновник каналу.

По его данным, сейчас Галкин пишет объяснительную в отделении МВД. Он заявил, что в интернете появилась только часть видео, которая якобы выгодна отдельным лицам.

До этого в Самаре массовая драка закончилась стрельбой. Инцидент произошел 15 марта на улице Мориса Тореза, рассказали порталу в местной полиции. Там один из мужчин в ходе конфликта применил пневматическое оружие.

Очевидцы сообщили, что все началось с криков. После этого один из участников потасовки достал предмет, похожий на пистолет, и другие мужчины повалили его на землю. Однако владелец оружия успел сделать два выстрела.