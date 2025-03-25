В Воронеже правоохранительные органы проводят проверку по факту публикации видео, на котором несовершеннолетний питается из мусорного контейнера. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по публикациям средств массовой информации о ребенке, замеченном возле торгового центра», — отметили в надзорном ведомстве.

До этого в Telegram-канале «Жители Шилово» появилось запись, сделанная очевидцем, на которой мальчик копается в мусорном баке, выбирая из пакетов объедки и жадно их поглощает. По словам очевидца, он видел ребенка у торгового центра на улице Острогожской.