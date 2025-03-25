В Подмосковье двое рабочих скончались при загадочных обстоятельствах

Трупы двух мужчин обнаружены 25 марта в одной из квартир подмосковной Дубны.

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Как стало известно «МК», страшную находку сделал напарник погибших, который вернулся со смены в восьмом часу утра. Тела 42-летнего Евгения и его 47-летнего коллеги Игоря (имена изменены) в одежде лежали на полу «валетом».

Выяснилось, что погибшие работали в одной из компаний, занимающейся прокладкой трубопроводов. Незадолго до смерти они каким-то образом после работы оказались в Твери, где отдыхали в кафе. К слову, Евгений был закодирован полгода назад. Последняя, кто с ними говорила, была супруга Игоря – в тот момент мужчина с другом возвращались в съемную квартиру в Дубне.

В настоящее время устанавливается причина смерти рабочих. Не исключено, что они выпили «паленый» алкоголь, повлекший смертельное отравление.