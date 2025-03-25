Калининградец попал под машину и выпал из окна в один день

Житель Калининграда на протяжении одного дня попал под автомобиль и выпал из окна с большой высоты.

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Об этом сообщает Klops.

«Около 13:00 его сбили на ул. Горького в районе дома 152. Серьезных травм мужчина не получил, но очевидцы вызвали скорую. Пешехода отвезли в БСМП с ушибом бедра. Из больницы он вскоре ушел. Около 17:30 прохожие заметили человека, лежащего без сознания на газоне под окнами высотки», — отмечается в публикации.

Мужчину снова доставили в больницу скорой медицинской помощи. Он получил переломы ребер, ноги и костей таза, а также травмы легкого, живота и грудной клетки. Пострадавшего в состоянии травматического шока спасти не удалось. По предварительным данным, он выпал из окна девятого этажа многоэтажного дома.