Дело о взятке экс-замглавы Генштаба рассмотрят в закрытом режиме

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело о взятке экс-замначальника Генштаба России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сведения, охраняемые законом в части государственного оборонного заказа, содержатся в уголовном деле бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.