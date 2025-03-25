Российский пограничник погиб в Армении

Автомобиль УАЗ с российскими пограничниками упал в овраг глубиной 40 метров в Сюникской области Армении. Один из граждан России погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщил портал криминальной хроники Shamshyan.com.

По данным портала, информация о ДТП на 27-м километре автодороги Мегри-Нрнадзор поступила в МВД Армении около 10:00 по местному времени (около 9:00 мск).

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Автомобиль УАЗ выехал с проезжей части и упал в овраг глубиной 40 метров. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи доставили в больницу 22-летнего гражданина России в тяжелом состоянии. При этом 30-летний гражданин России скончался на месте происшествия.

«Погибший и пострадавший служили в пограничных войсках России», - отмечает издание.

Ранее российский посол в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП в Ереване. По предварительным данным, авария произошла из-за гололедицы.