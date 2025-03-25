Российские следователи завели дело после взрыва в многоэтажке Махачкалы

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В Республике Дагестан после взрыва в многоэтажке на улице Гапцахская в Махачкале возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 25 марта, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России.

Российские следователи завели дело после взрыва в многоэтажке Махачкалы
© ТАСС

По данным следствия, дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие проводит комплекс мер для закрепления доказательной базы.

25 марта при взрыве в многоэтажном доме на Гапцахской улице пострадали два человека. Повреждения также получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ЧП привела цепочка нарушений, начавшаяся с выдачи разрешения на строительство.

Происшествия
Сергей Меликов
Следственный комитет
Республика Дагестан
Махачкала
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