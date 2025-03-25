Житель Петербурга подал иск к США за волокиту в продлении визы посольством

Житель Санкт-Петербурга потребовал в российском суде взыскать $95 тыс. с Соединенных Штатов Америки в порядке компенсации за понесенные убытки вследствие затягивания посольством страны-ответчика процесса продления визы и последовавшего банкротства компании истца в штате Джорджия.

Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Илья Михайлов просит взыскать с США $95 000 или 8 509 378 российских рублей. Материалы дела переданы судье Санкт-Петербургского городского суда", - написала Лебедева в своем телеграм-канале.

В заявлении истец указал, что в 2016 году он основал в Джорджии транспортную компанию. Для этого он подал все необходимые уведомления, открыл счета, получил визу со сроком действия до июля 2017 года и перевел на счет созданного юрлица $95 тыс. С 2016 по 2019 год компания Михайлова дважды подавала петиции о продлении действия рабочей визы и дважды получала одобрение американской службы гражданства и иммиграции. В мае 2019 года вновь была подана петиция, и разрешение на работу Михайлову продлили до 2021 года.

"В сентябре 2019 года Михайлов обращается в посольство США в Москве для продления визы. Время тянулось, ответа не было, на многочисленные обращения говорили: "Ждите". В конце декабря 2019 года истцу вернули паспорт без визы. На протяжении всего 2020 года Михайлов продолжал обращаться в посольство, и с него, по его мнению, необоснованно потребовали заплатить "antifraud" в $500. Илья заплатил. В итоге визу выдали лишь в ноябре 2020 года", - рассказывает Лебедева.

По ее словам, истец утверждает, что именно волокита с продлением визы со стороны посольства - оформление документа заняло 441 день - привела к тому, что его компания в США тем временем обанкротилась, и на этом основании требует возместить причиненный ему ущерб.