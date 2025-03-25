В Ульяновске подросток выпал с балкона 18-го этажа жилого дома и приземлился на прохожего. Школьник погиб, мужчина получил легкие травмы.

Сообщается, что школьник выпал с балкона утром 25 марта на улице Врача Сурова. В этот момент рабочие разгружали стоявший около дома грузовик — подросток приземлился на одного из мужчин.

Парень на месте скончался от полученных травм. Мужчину доставили с легкими травмами в травмпункт, сообщает Telegram-канал Baza.

Два человека выпали из окна многоэтажки на севере Москвы, один погиб

Во Владикавказе 12-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и остался жив. Сообщается, что он играл в своей комнате с сестрой и забрался на подоконник. Мальчик потерял равновесие и упал с высоты пятого этажа. Ребенок выжил, но получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

В подмосковном Краснозаводске 16-летний подросток оперся на перила балкона на четвертом этаже, но они обрушились, в результате чего школьник упал вниз. Пока ехали врачи скорой помощи, он скончался.