Названа причина второго за утро взрыва в Махачкале

Причиной второго за утро взрыва в Махачкале — в магазине сотовой связи, предварительно, стала утечка газа. Об этом заявила пресс-служба Минэнерго Дагестана в Telegram-канале.

Отмечается, что ситуацию на месте изучает первый заместитель министра энергетики и тарифов республики Динислам Иманмурзаев.

«Причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале — утечка газа на подземном газопроводе», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Жителей Дагестана призвали использовать газовое оборудование по всем правилам и заключать договора на обслуживание.

Напомним, что утром 25 марта в Махачкале прогремели два взрыва. Сперва «хлопок паров газа» произошел в одном из домов Махачкалы, расположенном на улице Гапцахская. Разрушены две квартиры, частичные повреждения получили окна в пяти соседних зданиях, а также 50 припаркованных во дворе автомобилей. Пострадали два человека.

Еще один взрыв произошел на проспекте Имама Шамиля, 66 в одноэтажном строении магазина сотовой связи. Там обрушилась стена.