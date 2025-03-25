СМИ: в Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов

Утром 25 марта на складе боеприпасов чешского предприятия Poličské strojírny произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал как минимум один человек. Об этом сообщает портал Novinky.cz.

Склад расположен в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии. Завод Poličské strojírny производит крупнокалиберные боеприпасы, которые в больших масштабах используются Украиной. Предприятие также занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей. На складе завода, по информации чешских СМИ, хранился тротил.

По данным Novinky.cz, полиция эвакуировала сотрудников предприятия. На место происшествия выехали 11 пожарных расчетов.

Вероятной причиной взрыва власти назвали «техническую неисправность в технологии производства в одном из цехов». По информации iDNES.cz, неполадки возникли в специальной печи, в которой готовится смесь для патронов. Представительница экстренных служб Алена Кисяла сообщила, что в результате взрыва пострадала женщина.

«Пострадавшая получила очень серьезные и опасные для жизни травмы. Ее доставили вертолетом в больницу», - подчеркнула Кисяла.

По информации СМИ, еще один человек может находиться под обломками склада. Сотрудники полиции оцепили периметр Poličské strojírny. Некоторые местные дороги были перекрыты.