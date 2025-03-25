В российском городе эвакуировали ТЦ из-за коробки с патронами

В торговом центре «Триумф Молл», который находится в Саратове, были найдены патроны после того, как посетители были эвакуированы из-за информации о возможной угрозе взрыва. Об этом сообщает «Саринформ».

Источники издания отметили, что сотрудник службы безопасности торгового центра обнаружил в одном из санитарных узлов подозрительный предмет. Это была коробка, в которой находились патроны и твердое вещество с маркировкой «Тротиловая шашка, 200 г». На место направлены специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ.

В связи с сообщениями об угрозе взрыва из торговых центров «Триумф Молл» и «Тау Галерея» в Саратове ранее были эвакуированы все посетители. По данным СМИ, людей вывели также из торговых центров «Хэппи Молл» и «Победа Плаза». На место прибыли сотрудники полиции, включая ведомственную кинологическую службу.

Ранее сообщалось, что Мясницкую улицу в центре Москвы временно перекрыли из-за подозрительного предмета. Странную коробку нашли рядом с книжным магазином «Библио-Глобус». Движение в сторону Лубянской площади временно перекрыли, правоохранительные органы не пропускали ни транспорт, ни пешеходов.