Бывший адвокат Эльман Пашаев обманом похитил у мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея более 47 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. Следствием установлено, что в январе 2024 года Пашаев убедил Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение он сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Отмечается, что, достигнув договоренности, но не имея настоящей возможности выполнить свои обещания, экс-адвокат обманом похитил у Блиновского более 47 млн рублей.

Военный суд не отпустил Пашаева из СИЗО

По данным СК РФ, с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев таким же методом, за счет обмана, попытался украсть более 15 млн рублей у россиянина Алексея Захарова. Экс-адвокат не смог осуществить задуманное, поскольку его преступная схема была пресечена правоохранителями.

Суд наложил арест на имущество Пашаева. По ходатайству военного следователя суд заключил экс-адвоката под стражу.