Проститутка пожаловалась на изнасилование

Вечером 24 марта в Екатеринбурге мужчина изнасиловал 41-летнюю девушку, оказывающую интимные услуги, сообщает «КП-Екатеринбург». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Девушка рассказала, что мужчина, представившийся Сергеем пришел к ней в гости на улице Опалихинской. Поначалу женщина была в компании двух коллег, но позже осталась наедине с клиентом.

По словам потерпевшей, мужчина изнасиловал ее и скрылся. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания, – сообщил источник.

Известно, что ранее мужчина был судим за угон, кражи и развратные действия.

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Ранее модель Олеся Малибу рассказала, как в 18-летнем возрасте стала жертвой группового изнасилования. Девушка устроилась в бордель, где у нее появился постоянный клиент. Доверившись ему, она отправилась с ним и его друзьями на дачу, где трое мужчина напились и несколько часов насиловали девушку. На утро ее ограбили и вывезли в лес подмосковного Домодедово, оставив при себе ключи от дома и 1000 рублей.