СК завершил следственные действия по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева

Следователи завершили следственные действия, связанные с уголовным делом экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве.

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Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере), — написали в Telegram-канале ведомства.

Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября прошлого года. Он работал над скандальными делами актера Михаила Ефремова и бизнесмена Алексея Блиновского. Экс-правозащитника заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Что известно о скандальном правозащитнике и в чем его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».