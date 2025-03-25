Школьницу избили толпой в Екатеринбурге

Подростки толпой напали на ученицу за школой №147 в Екатеринбурге — девочку избили и сняли потасовку на видео.

Инцидент случился, предположительно, 20 марта — на школьницу напали около учебного заведения. Как сообщается в телеграм-канале «Безумный Екб», после того, как потасовка закончилась, обидчица выложила запись на страницу. Потом удалила, но его уже скачали и выложили в сеть. О причинах нападения пока ничего не известно.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о 13-летней школьнице из ХМАО, которая стала жертвой агрессивной банды сверстников.

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