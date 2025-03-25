Из взорвавшегося дома в Махачкале эвакуировали 150 человек

150 жильцов эвакуировали из дома в Махачкале, где утром 25 марта прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России в Telegram-канале.

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По данным ведомства, взрыв газа произошел на 7 этаже 14-этажного дома. Травмы получили два человека — госпитализация понадобилась лишь одному пострадавшему. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Частичные повреждения получили окна в пяти соседних зданиях, а также 50 припаркованных во дворе автомобилей.

Ранее в мэрии Махачкалы заявляли, что дом, в котором произошел взрыв, не был введен в эксплуатацию — в нем не должно было быть жильцов. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что пострадавшим человеком оказалась хозяйка сгоревшей квартиры. Она успела рассказать, что открыла дверь, после чего прогремел взрыв.