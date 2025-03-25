Названы последствия взрыва в многоэтажке Махачкалы

Хозяйка махачкалинской квартиры, в которой произошел взрыв, попала в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash. По данным Telegram-канала Baza, несколько десятков квартир получили повреждения.

© МЧС России

Взрыв в многоэтажном доме, расположенном на улице Гапцахская в Махачкале, произошел утром 25 марта. В МЧС заявили, что в доме произошел «хлопок паров газа», после чего в одной из квартир начался пожар.

Спасатели сообщили об одной пострадавшей женщине. По данным Mash, речь идет о хозяйке сгоревшей квартиры. Как отмечает Telegram-канал, женщина успела рассказать, что открыла дверь, после чего прогремел взрыв.

В мэрии Махачкалы заявили, что дом, в котором произошел взрыв, не был введен в эксплуатацию и в нем не должно быть жильцов. Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что в результате взрыва было повреждено несколько квартир и выбиты стекла в соседних домах.

На видео, опубликованном Baza, запечатлены повреждения в одной из квартир. На кадрах видно, что в квартире выбиты окна и повреждена мебель.