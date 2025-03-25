В Махачкале прогремел еще один взрыв газа, в результате чего три человека пострадали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как утверждается, это случилось на проспекте Имама Шамиля, 66 в одноэтажном строении магазина сотовой связи. Подчеркивается, что стена здания обрушилась после взрыва. На обнародованных кадрах видно, что постройка до сих пор дымится. Возле места происшествия собрались люди.

В МЧС России ранее сообщили, что в одном из домов Махачкалы, расположенном на улице Гапцахская, произошел «хлопок паров газа». В результате начался пожар в одной из квартир дома. По данным ведомства, инцидент произошел на 7 этаже 14-этажного дома.

Травмы получили два человека, однако госпитализация понадобилась лишь одному пострадавшему. Открытое горение на месте происшествия ликвидировали. Частичные повреждения получили окна в пяти соседних зданиях, а также 50 припаркованных во дворе автомобилей. Также стало известно, что из дома эвакуировали 150 жильцов.

12 марта в частном доме в Тобольске произошел взрыв газа. Пострадали три человека. Инцидент случился в Рощинском переулке. Здание, в котором прогремел взрыв не подлежит восстановлению. Соседнее домостроение значительно пострадало, в нескольких ближайших пятиэтажных домах вылетели стекла.