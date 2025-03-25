Перерезали живьем горло и пили кровь: «олекминский вампир» вышел на свободу

Двое жителей Якутии избили и жестоко расправились со своим земляком в ноябре 2011 года. Один из них из колонии отправился на СВО, а второй вышел на свободу.

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Жуткое убийство произошло в Олекминске, Николай Панов вместе со своим приятелем Дмитрием Беловым убили 22-летнего парня. Как пишет Sakhaday, трагедия разыгралась после того, как молодой человек вступился за девушек, которых домогались преступники. После жестокой драки обезумевшие от ярости нападавшие затащили жертву в багажник автомобиля, доставили в частный дом и несколько часов подвергали его нечеловеческим издевательствам — все это происходило на глазах у ошеломленного хозяина жилья.

«Избивали руками и ногами, пытались размозжить череп молотком, после чего еще живому перерезали горло, слили кровь в тазик и пили ее», — сообщаются подробности.

Затем труп загрузили в машину, вывезли на реку Лену и утопили в проруби. Случай имел широкий резонанс, о нем рассказывали на федеральных каналах. Свидетель на суде подтвердил, что мужчины действительно употребили кровь убитого, и душегубов прозвали «олекминскими вампирами».

Стала известна судьба пермского людоеда Малышева после выхода на свободу

В результате Белов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, Панов — к 15 годам. Известно, что в мае 2023 года Белов отправился в зону СВО. Панов же освободился из мест лишения свободы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что освободился из тюрьмы и вернулся в родную квартиру людоед из Пермского края Михаил Малышев. Маньяк получил 23 года колонии не только за убийства, но и за изнасилование и незаконное лишение свободы. Его жертвами становились животные и люди. Известно, что получил работу в приюте для животных. За заботу о подопечных ему платят просроченной едой.