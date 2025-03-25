Появились детали о взрыве в многоэтажке Махачкалы

В мэрии Махачкалы заявили, что многоэтажный дом, в котором произошел взрыв, не был введен в эксплуатацию и в нем не должно быть жильцов. Об этом сообщает РИА Новости.

В МЧС России ранее сообщили, что в одном из домов Махачкалы, расположенном на улице Гапцахская, произошел «хлопок паров газа». В результате начался пожар в одной из квартир дома. По предварительным данным, пострадала женщина.

«Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены», - так прокомментировали происшествие в мэрии.

Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что в результате взрыва было повреждено несколько квартир, выбиты стекла в соседних домах. Также повреждения получили машины, припаркованные у дома. В Республиканской клинической больнице агентству сообщили о двух пострадавших.