В Узбекистане нашли тайник с опиумом из Таджикистана

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана нашли на границе с Таджикистаном тайник с опиумом весом более 80 килограммов, сообщает пресс-центр СГБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, тайник обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Сариасийском районе.

«Общий вес обнаруженных наркотического вещества составляет 82 килограмма 478 граммов», — говорится в сообщении.

Во время операции при попытке взять часть наркотических веществ из тайника был задержан местный житель. В ходе допроса он признался, что за $2 тыс. должен был доставить опиум в место, которое ему назовут наркоторговцы из Таджикистана.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. На данный момент устанавливаются личности владельцев наркотиков.

Через Узбекистан проходит так называемый северный маршрут — один из крупнейших в мире путей поставки опиума и героина из Афганистана в Россию, а также в европейские страны.

До этого Telegram-канал Mash Gor писал, что в Дагестане у организованной преступной группы (ОПГ) из 13 человек изъяли больше 100 кг запрещенных веществ.