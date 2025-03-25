Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Махачкале

Взрыв прогремел в многоэтажном здании в Махачкале. Как сообщает Telegram-канал Baza, повреждения получили несколько квартир дома на Гапцахской улице.

На опубликованных кадрах видны последствия взрыва — стены дома получили сильные повреждения, на месте разрушенных квартир продолжается пожар. Двор с припаркованными автомобилями забросало обломками.

По данным Telegram-канала «112», в инциденте пострадали два человека. Тяжесть их состояния не уточняется. По одной из версий, в квартире мог взорваться бытовой газ.

Ранее СМИ сообщили о взрыве газа в жилом комплексе «Спутник» в Аксайском районе Ростовской области. В результате происшествия травмы получил 23-летний молодой человек — его госпитализировали с ожогами. Подробности происшествия выясняются правоохранителями и экспертами.