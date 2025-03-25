Раскрыта новая версия ЧП с покалеченной в Дубае моделью

В деле искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук появилась новая версия ЧП. Об этом сообщает Shot.

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Как следует из показаний некоторых свидетелей, которые якобы видели девушку незадолго до ее пропажи в Дубае, модель могла покончить с собой. Предположительно, модель могла попытаться покончить с собой после того, как уехала с вечеринки с двумя незнакомцами в отель.

По данным издания, местная полиция продолжает считать приоритетной версию о том, что Ковальчук упала с большой высоты.

Ранее сообщалось, что Ковальчук видели незадолго до ее исчезновения. Как рассказали знакомые девушки, при этом она находилась в нестабильном эмоциональном состоянии, впадая в «непонятные истерики».

Пропавшую на Украине 20-летнюю модель Ковальчук нашли при смерти в Дубае

Последний раз Ковальчук общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Позже ее нашли с переломами ног и позвоночника.