В Хабаровском крае возле села Капитоновка отловили конфликтного тигра

ПРЕТОРИЯ, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты определили возбудителя считавшейся неизвестной болезни, от которой на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) в последние четыре месяца умерли 58 человек, а число инфицированных приблизилось к 3 тыс. Об этом сообщил представитель Национального института общественного здравоохранения ДРК Кристиан Нганду.

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Лабораторные исследования показали, что речь идет о малярии, приводит его слова агентство Reuters.

Первые сообщения о неизвестной болезни, вспышка которой произошла в округе Басанкусу провинции Экваториальная, поступили в минувшем декабре. Ее симптомы были похожи одновременно на отравление и лихорадку. О появлении болезни в регионе было проинформировано высшее руководство республики.

Малярия является одной из самых широко распространенных инфекционных болезней. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от малярии ежегодно умирают около 620 тыс. человек, в основном в детском возрасте. При этом 93% летальных исходов приходится на страны Африки.