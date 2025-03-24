Группа студентов из Москвы застряла в горах в Коми

Группа из восьми студентов-туристов из Москвы застряла в горах в Республике Коми. Об этом сообщает зампред правительства региона Эдуард Слабиков, передает ТАСС.

Он уточнил, что все произошло на Приполярном Урале, где группа студентов вышла на туристический маршрут и пропала.

«У них питания осталось на одни сутки, а идти до пункта назначения им еще шесть суток», — сказал Слабиков.

По его словам, изначально спасатели не могли пробиться к студентам, поскольку высота снега была больше метра из-за чего добраться к ним на снегоходах было невозможно. Также там не могли посадить вертолет.

Позже стало известно, что сотрудникам экстренных служб удалось добраться до студентов, находящихся в национальном парке «Югыд ва», на лыжах. Они доставили им продукты, часть группы вывезли в город Инту на снегоходах 24 марта, а оставшихся отправят туда во вторник. Все студенты здоровы.