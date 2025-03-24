Подростка убили на выходе из школы под Парижем

Злоумышленники убили 17-летнего молодого человека на выходе из школы в департаменте Эсон под Парижем. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокурора коммуны Эври (административный центр департамента) Грегуара Дюлена.

По его словам, подросток был убит ножом около 17:00 по местному времени (19:00 мск). Шесть человек задержаны, возбуждено дело об умышленном убийстве.

Согласно первоначальным данным следствия, молодой человек был убит "в ходе противостояния между уличными бандами".

Как отмечает AFP, в департаменте Эсон с населением 1,3 млн человек, расположенном на юге парижского региона Иль-де-Франс, регулярно происходят столкновения подростковых банд из враждующих районов.