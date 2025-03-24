В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки спасли 17 детей

В Нижнем Тагиле Свердловской области пожарные спасли из горящего пятиэтажного дома 37 человек, в том числе 17 детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание возникло в комнате на втором этаже пятиэтажки на площади в 20 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Огнеборцы при помощи спасустройств спасли 37 человек, 17 из них — дети. Самостоятельно из здания эвакуировались 36 человек, в том числе 15 детей. Пострадал хозяин горевшей квартиры», — говорится в тексте.

В ликвидации пожара принимали участие 26 специалистов и шесть единиц техники.