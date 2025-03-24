Адвокат Цырульниковой из дела Долиной заявила об ухудшении ее здоровья в СИЗО

Адвокат курьера Анжелы Цырульниковой, которая является фигурантом дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, заявила об ухудшении здоровья женщины. Несмотря на это, ей и еще троим подозреваемым продлили арест.

© Passion.ru

Об этом сообщают «Известия».

Защита Цырульниковой просила назначить домашний арест. Адвокат настаивала, что за время в СИЗО у женщины ухудшилось здоровье.

Однако суд решил продлить арест до 28 мая. В СИЗО останутся Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. Все они не признают вину по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Долину обманули на 200 млн рублей. Имущество певицы продали, а деньги перевели якобы на безопасный счет. Семья Цырульниковой из-за нахождения женщины в СИЗО была вынуждена сменить место жительства.