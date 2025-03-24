Вестибюль метро «Лиговский проспект — 2» появится на месте бывшего завода лимонной кислоты

В Санкт-Петербурге объявили конкурс эскизных предложения для станции метро «Лиговский проспект - 2». Новая станция Красносельско-Калининской линии может появиться уже в 2028 году.

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Новая станция будет идти перед станцией «Обводный канал – Каретная», а далее тоннель пойдет к станции «Знаменская» (пересадка на «Маяковскую» и «Площадь Восстания»). Вестибюль планируют разместить в доме по адресу Лиговский проспект, 52 литера К.

В дореволюционные годы на этом месте работала кондитерская фабрика, в советские — завод лимонной кислоты. Современное здание было построено в 1982 году. Теперь его предполагается снести, сообщает «Петербургский дневник».

Телеведущая и блогер Ксения Бородина откроет в Санкт-Петербурге развлекательный парк. Это произойдет предстоящим летом в ТРК «Голливуд» на Коломяжском проспекте около метро «Пионерская». Под парк уже арендовали пять тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, какие здания на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге находятся под охраной.