Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест

Троицкий районный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест уроженке Тольятти, блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину, сообщила пресс-служба столичных судов.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок 2 месяца 00 суток», – говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2022 год семейная пара осуществила незаконный перевод более 250 миллионов рублей по фальсифицированным документам. Эти средства были переведены на счет компании, зарегистрированной в ОАЭ. Источником этих денег была реализация фитнес-программы под названием «Идеальное тело». Клиенты заключали соглашение с компанией, базирующейся в Эмиратах, при этом получателем средств выступала организация Lerchek fit abu dhabi, имеющая счет в одном из местных банков. Следствие выяснило, что обвиняемые не уведомили налоговую службу об открытии зарубежных счетов, а перевод денег за рубеж маскировался под приобретение информационного продукта.

Первоначально блогеров также обвиняли в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ) и отмывании 280 миллионов рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В декабре 2023 года Лерчек полностью уплатила задолженность перед ФНС в размере 505 миллионов рублей, что привело к закрытию обоих дел. Уголовное дело о нелегальном выводе денежных средств было возбуждено в октябре 2024 года.