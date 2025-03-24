В Красноярском крае десять вагонов с углём сошли с путей

RT на русском

Десять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Заозерная Красноярской железной дороги.

В Красноярском крае десять вагонов с углем сошли с путей
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Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Произошел сход с путей десяти вагонов, груженых углём, без их опрокидывания», — говорится в сообщении.

Задержек в движении поездов не допущено.

Ранее в РЖД заявили, что движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги, где сошли грузовые вагоны, полностью восстановлено.

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РЖД