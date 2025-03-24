Мужчина до смерти забил ремнем дочь своей сожительницы

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Сочи Игоря Савватеева, который до смерти забил ремнем дочь своей сожительницы около двух лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, все произошло 27 мая 2023 года. Мужчина находился в квартире и, будучи недовольным поведением дочери своей сожительницы, избил ее ремнем. Ребенка спасти не смогли.

Савватееву было предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание») и 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть») УК РФ. Присяжные признали его виновным и решили, что он не заслуживает снисхождения.

В ближайшее время суд вынесет мужчине приговор.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Хабаровского края, который поздравил женщину с 8 Марта, а затем избил ее до смерти в ходе ссоры.